ليبيا.. مجلس الدولة ينتقد رفض المحكمة النظر بـ"قضية سجن أبو سليم"

جهاد نصر/ الخليج 365

اعتبر مجلس الدولة الليبي، قرار "محكمة استئناف طرابلس" برفض أكبر القضايا المرفوعة ضد مسؤولين بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، أنه "مخيب لآمال الليبيين".

وحكمت المحكمة الأحد، برفض ما يعرف إعلاميا بـ"قضية مذبحة سجن أبو سليم"، إذ يتهم رجال ومسؤولون بالنظام السابق، بارتكاب تصفية جماعية لأكثر من 1200 سجين عام 1996.

وفي بيان أصدره مساء الأربعاء، قال المجلس (نيابي استشاري)، إن الحكم الصادر بالقضية المذكورة "جاء مخيبًا لآمال الليبيين، كونها قضية إنسانية تشكل حيزا واسعا من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً عن أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011".

وأوضح مجلس الدولة الليبي أن "الحكم مسَّ جوهر العدالة، وأضحت الجريمة دون عقاب".

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وتابع: "الحكم يتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب"، لكنه شدد على "ضرورة ترسيخ احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات والاعتراض بالطرق القانونية كمبادئ دستورية حاكمة وركائز أساسية قامت ثورة السابع عشر من فبراير لتحقيقها".

كما أوضح أن "إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توافر المناخ الديمقراطي الذي يتسم بالشفافية والنزاهة، وعدم التدخل في القضاء رغم حملات التشويه".

وبحسب نص الحكم الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، فقد حكمت المحكمة على خمس متهمين في القضية "بسقوط الجريمة المنسوبة إليهم لوفاتهم قبل الإدانة".

ورفعت القضية منذ فترة من قبل أهالي ضحايا الحادثة التي دارت أحداثها في سجن "أبو سليم" في طرابلس، وهو السجن المخصص للسجناء السياسيين.

وتعد قضية "سجن أبو سليم" إحدى أهم دوافع الانتفاضة ضد نظام القذافي، حيث قاد أهالي المذبحة تلك الانتفاظة التي أدت لسقوط النظام في عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.