لبنان.. انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

انطلقت في قصر "بعبدا" الرئاسي اللبنانية، الخميس، الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، وسط حديث الإعلام المحلي عن احتمالية تكليف الوزير السابق حسان دياب.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوى الأمن اتخذت إجراءات مشددة على طريق القصر الجمهوري، مع انطلاق الاستشارات النيابية.

وقبيل الاستشارات، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون، اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، استغرق قرابة ربع ساعة.

ومن المنتظر أن يدلي الحريري بموقفه أو توجهه حيال تسمية رئيس الحكومة المقبل.

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وتحدّثت وسائل إعلام محلية، عن اتجاه عدد من الكتل النيابية إلى تكليف حسان دياب، الوزير التعليم السابق في حكومة نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، قد أكدت مساء الأربعاء، أن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء، كما هو الخميس، طالما لم يصدر عن الرئاسة جديد.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويرفض "حزب الله" تشكيل حكومة تكنوقراط، ويدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.