قبيل التظاهرات.. الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة بالخرطوم

الخرطوم/الخليج 365



أغلق الجيش السوداني، الخميس، كافة الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبيل بدء التظاهرات، احتفالا بالذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر من العام الماضي.



ووضع الجيش الحواجز الأسمنتية، أمام مداخل القيادة العامة من جميع الجهات، بينما انتشرت قوات الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع العاصمة الخرطوم، وفق مراسل الخليج 365.

في الأثناء تحرك قطار الثورة من الخرطوم، إلى مدينة عطبرة شمالي البلاد، بمشاركة واسعة من لجان المقاومة، وقيادات من تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى الإعلاميين، ومنسوبي المنظمات الطوعية.



يذكر أن مدينة عطبرة انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الثاني 2018.



وتمر اليوم الخميس، الذكرى الأولى للثورة السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر من العام الماضي، وبعد عدة أشهر نجحت في الإطاحة بالرئيس، عمر البشير(1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.



وأطلقت عدة أحزاب وهيئات، وأسر شهداء، دعوات للاحتفال بذكرى الثورة، بينها تجمع المهنيين الذي يسير قطارا الخميس إلى مدينة عطبرة شمالا والتي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.



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كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة للمشاركة في موكب "العدالة والقصاص للشهداء" الخميس تتوجه إلى وزارة العدل بالخرطوم.



ودعت بعض لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم للمشاركة في المواكب داخل أحياء العاصمة.



ولجان المقاومة تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير.



وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.



وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.

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