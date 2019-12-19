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بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن بحديقة الملك عبدالله

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

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