شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة توزع مساعدات فى النيل الأزرق بالسودان لأول مرة منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه حقق نجاحا كبيرا بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، من خلال تزويد 10 آلاف شخص بالغذاء في بلدة "يابوس" بولاية النيل الأزرق.

وذكرت الأمم المتحدة بالسودان، في بيان، أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي شهد أول توزيع للأغذية في "يابوس" منذ حوالي عقد من الزمن.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات لم تتمكن من الوصول إلى أجزاء من ولاية النيل الأزرق منذ اندلاع النزاع هناك، وفي جنوب كردفان (جنوب السودان) في عام 2011.

وأضاف أنه بعد شهور من المفاوضات، قام بيزلي بزيارة إلى كودا في جنوب كردفان لبناء الثقة الإنسانية، وهى أول زيارة تقوم بها الأمم المتحدة إلى المنطقة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأشار ستيفان دوجاريك إلى تقديم تعهدات من الحكومة السودانية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بين الوكالات إلى المناطق المتضررة من النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان.