شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 9.2 مليون درهم منحة لدعم مشاريع إمداد المياه بسنجار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات، عن تقديمها منحة بقيمة 9.2 مليون درهم "2.5 مليون دولار أمريكى" لمبادرة نادية مراد، بهدف تطوير مشروع شامل لتوفير إمدادات المياه والإصحاح والنظافة الصحية فى مدينة سنجار بالعراق.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال سلطان الشامسى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى لشئون التنمية الدولية، إن دعم مبادرة نادية مراد بشكل عام، ومشروع إمدادات المياه والإصحاح والمحافظة على البيئة على وجه التحديد، ينسجم مع أولويات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، من خلال دعم المجتمعات بقضاء سنجار، وخاصةً النساء والأطفال المتضررين من هجمات تنظيم داعش.

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ويهدف المشروع، إلى تحسين إمدادات المياه والإصحاح والنظافة الصحية، ليستفيد منها 61.437 مقيم إيزيدى فى ست قرى فى قضاء سنجار بالعراق، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة دوركاس الهولندية.

من جهتها، أعربت نادية مراد باسى سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، عن امتنانها لهذه المبادرة وعبرت عن عميق امتنانها لدولة الإمارات لمساهماتها السخية، موجهة الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهوده لدعم مجتمعات الأقليات وتعزيز فرص بناء السلام.