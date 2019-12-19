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كتلة المستقبل تبلغ عون عدم المشاركة فى الحكومة اللبنانية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبنان.. قال مصدر مقرب من سعد الحريرى ووسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، إن تيار المستقبل الذى يتزعمه الحريرى لن يشارك فى الحكومة الجديدة.

وبات من المرجح ترشيح وزير التعليم اللبناني السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم الخميس بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها. 

 

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