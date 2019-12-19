انت الان تتابع "زين" الراعي البلاتيني لـ THIRTEEN ZONES بالجزيرة الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الخشتي خلال المؤتمر الصحافي في الجزيرة الخضراء

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لأكبر فعالية ترفيهية من نوعها THIRTEEN ZONES، والتي تنطلق بالجزيرة الخضراء في 26 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 1 مارس 2020، وتشهد تواجد أشهر العلامات التجارية الترفيهية العالمية مثل Warner Brothers من الولايات المتحدة وCovent Garden من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه الفعالية تأتي من منطلق حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تُقدّم محتوى ترفيهي واجتماعي مميز للعائلات بشكل عام والشباب بشكل خاص كونهم يُشكّلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم روّاد الأعمال من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيشاركون في الفعالية.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي على هامش المؤتمر الصحافي: " كما تعلمون جيداً، تحرص زين دائماً على التواجد في أكبر الفعاليات التي تستضيفها دولة الكويت عاماً بعد عام، لنضيف إليها لمستنا الخاصة، ونعكس من خلالها قيم علامتنا التجارية (زين عالم جميل) ".

وأضاف الخشتي: " وانطلاقاً من هذا المبدأ، نفخر اليوم بالإعلان عن رعاية زين البلاتينية لفعالية THIRTEEN ZONES الضخمة، والتي ستقام في الجزيرة الخضراء.. ذلك الصرح الكويتي الجميل الذي نحمل معه جميعاً ذكريات لا تحصى ".

وبيّن الخشتي قائلاً: " ولما للقطاع الخاص الكويتي دور كبير وهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة السياحية في الدولة، فقد كان لزاماً علينا أن نكون داعماً رئيسياً لهذا الحدث الكبير، خاصةً وأنه يهدف إلى إحياء الجزيرة الخضراء التي تُعتبر أول جزيرة صناعية في الخليج العربي، وأحد أبرز معالم الكويت وجزء مهم من نهضتها السياحية ".

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وتابع الخشتي: " وكما عودنا عملائنا، ستتواجد زين على طريقتها الخاصة طوال الأشهر الثلاثة التي ستستمر فيها الفعالية، ولدينا كم هائل من المفاجآت والفعاليات المميزة التي أعددناها خصيصاً للجمهور، هذا إلى جانب الفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي وبتواجد أشهر العلامات التجارية العالمية مثل Warner Brothers من الولايات المتحدة وCovent Garden من العاصمة البريطانية لندن ".

واختتم الخشتي قائلاً: " في شهر فبراير من كل عام، تحرص زين على أن تتفرد في مُشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة الأعياد الوطنية، وستكون لنا العام المُقبل مُشاركة وطنية خاصة ومميزة من خلال تواجدنا في THIRTEEN ZONES لنحتفل معاً بهذه المناسبة الغالية.. فانتظرونا ".

وأكدت زين أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدفع من الحركة السياحية في الدولة وتقدم البيئة المناسبة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في السوق الكويتي، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مُشاركتها لتؤكّد على اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية التي تهدف إلى دعم وتبنّي روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في الكويت بما يُسهم في دفع عجلة وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلّي، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.