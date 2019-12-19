شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية نتومبى بالكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع في قرية نتومبي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء .

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية اليوم-الخميس- أنها تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.