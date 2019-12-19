شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية نتومبى بالكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدانت الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع في قرية نتومبي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء .
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية اليوم-الخميس- أنها تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية نتومبى بالكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.