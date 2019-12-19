شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر بن صالح يقلد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون وسام مصاف الاستحقاق الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الجزائرية المؤقت، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية المنتخب، وسام مصاف الاستحقاق الوطنى.

وأدى الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

وتعهد تبون خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على إستقلالها وسلامة اراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

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وتتضمن مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التى تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات".

وكان المجلس الدستورى، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأي طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.