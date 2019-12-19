شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الاستيطان الإسرائيلى انتهاك صارخ وعقبة فى طريق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال كلمة الكويت فى جلسة مجلس الأمن حول فلسطين، التى ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبى أمس، موضحًا أن القرار 2334 لم يردع إسرائيل عن التوسع بوتيرة غير مسبوقة فى سياساتها إلى ضم الأراضى الفلسطينية، مضيفًا ن تقرير الأمين العام يوضح بأن إسرائيل السُلطة القائمة بالاحتلال لم تتخذ أى خطوات وضربت عرض الحائط مطالبات مجلس الأمن بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح العتيبى، أن تنفيذ إسرائيل خطط بناء وتوسيع وتمويل وترخيص الاستيطان، أسهم بزيادة ملحوظة فى جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم التى بكل أسف تتم بحماية من سُلطات الاحتلال.

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وحمّل سُلطات الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات التى تعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف، أن الحل يأتى وفق القانون الدولى ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة التى نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.