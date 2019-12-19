شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر صالح بمراسم تنصيب رئيس الجزائر الجديد: الشعب اختار عبد المجيد تبون بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد القادر صالح، رئيس الدولة الجزائرية المؤقت، إن عبد المجيد تبون الرئيس المنتخب، مستعد لإرساء قواعد الجزائر الجديدة التى يتطلع إليها الشعب الجزائرى، مشيرًا إلى أنه أهل لذلك لما يتحلى به من سمات رجال الدولة الكبار، ويشهد ذلك مساره الحافل فى تقلد المناصب السامية، والتى هيأته بجدارة لقيادة البلاد.

وأشاد بمناسبة تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، بالشعب الجزائرى، الذى ساهم فى اختيار رئيس جزائرى بما يضمن الشفافية والنزاهة.

وشكر بقية المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، والذين أدركوا الاهمية الاستراتيجية التى خاضوا غمار الانتخابات فى ظروف صعبة.

ويؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

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ويتعهد تبون خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على استقلالها وسلامة اراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

وتتضمن مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

وكان المجلس الدستورى، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأى طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.