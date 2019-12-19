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تيار المستقبل بزعامة الحريري لن يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري

ذكر تلفزيون الجديد اللبناني إن تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري لن يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة خلال مشاورات رسمية في قصر الرئاسة اليوم الخميس.

وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى توقعت ترشيح وزير التعليم السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء بدعم من تيارات بينها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة يوم 29 أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة. وسحب الحريري ترشيحه للمنصب الليلة الماضية.

 

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