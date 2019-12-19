شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات للالتزام بالإرشادات لشتاء آمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وضمن حملتها التوعوية «شتاء آمن وممتع»، مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بإرشادات السلامة على طرق الإمارة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وأكدت أنها تشجع على الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية في التنقل، والتقليل من استخدام وسائل المواصلات التقليدية، بما يعزز جهود المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة، والتخفيف من الانبعاثات الكربونية.

وحثت على ضرورة اعتمار الخوذة، واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين، وتزويد الدراجة بمصباحين: أمامي أبيض وخلفي أحمر، ووضع لوحة خلفية عاكسة للضوء، لتنبيه مستخدمي الطريق، وعدم حمل أوزان تؤثر في توازن مستخدم الدراجة، والسير على طريق الخدمات والمسارات المخصصة لها فقط، والقيادة بحذر على مسارات المشاة لتجنب الاصطدام بهم، واستخدام المسارات المخصصة في المتنزهات والابتعاد عن المناطق المزدحمة.

وشددت على تجنب السلوكات السلبية أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بتلك الاشتراطات، سواء في التنقل الخفيف أو النقل بتوصيل أغراض البقالات وغيرها في المحال الصغيرة، داخل الأحياء.

وطالبت بضرورة الالتزام في التجاوز من الجهة اليسرى على المسارات المخصصة، وعدم تعلق قائد الدراجة بالسيارات أو الدراجات الأخرى، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.