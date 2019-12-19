التلوث يودي بحياة 4 ملايين سنوياً في الهند والصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير نشر الأربعاء أن الهند والصين هما البلدان اللذان يسجل فيهما أكبر عدد من الوفيات جراء تلوث الهواء والمياه وأماكن العمل، مع 2,3 و1,8 مليون ضحية على التوالي في العام 2017.

وجاء في تقرير منظمة «غلوبال آلاينس أون هيلث أند بوليوشن»، أن دولاً نامية وغنية من بين أكثر 10 دول تضرراً من التلوث. وأشار التقرير إلى أن التلوث مسؤول عن 15 % من وفيات البالغين في العالم.

وحلت بعد الهند والصين كل من نيجيريا وإندونيسيا وباكستان. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة مع 200 ألف حالة وفاة سنوية مقارنة بعدد سكانها الذي يبلغ 325 مليوناً.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة راكييل كويكا «يذكرنا هذا التقرير بأن التلوث أزمة عالمية. فالتلوث سيجدك أينما كنت».

وباعتماد النسبة المئوية من السكان وليس الأرقام المطلقة، تحتل الصدارة تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوريا الشمالية مع 287 و251 و202 حالة وفاة لكل ألف نسمة على التوالي.

ويشكل غياب تنقية المياه وتلوث الهواء الداخلي والخارجي بسبب مواقد الطبخ والتدفئة فضلاً عن التلوث الناجم عن السيارات الأسباب الرئيسية لذلك. أما في أماكن العمل فيتسبب الدخان والغاز والجزئيات الصغيرة والتعرض للرصاص بأكبر عدد من الوفيات.