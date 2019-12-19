ليفربول يعلن تعاقده رسمياً مع الياباني مينامينو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الخميس توصله لاتفاق رسمي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لضم اللاعب تاكومي مينامينو.

وسينضم اللاعب الدولي الياباني إلى صفوف ليفربول الشهر المقبل بعد إنهائه كافة تفاصيل تعاقده واجتيازه الكشف الطبي الأربعاء.

وقال مينامينو للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت :"كان حلمي الانضمام لفريق ليفربول، أنا متحمس للغاية لأن الحلم تحقق".

وأضاف :"كان أحد أهدافي اللعب في الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه أفضل دوري في العالم. كنت أفكر في تطور مسيرتي كلاعب، ويوماً ما سأكون قادراً على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز". واجه مينامينو فريق ليفربول مرتين هذا الموسم مع فريق سالزبورج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. كما شارك في 199 مباراة مع سالزبورج وسجل 64 هدفاً، كما شارك في 22 مباراة مع المنتخب الياباني وسجل 11 هدفاً.