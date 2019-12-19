شكرا لقرائتكم خبر عن ميونيخ تعلن «حالة طوارئ مناخية» وتستعد «للحياد المناخي» 2035 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة ميونيخ الألمانية «حالة طوارئ مناخية»، وتعتزم الوصول إلى وضع «الحياد المناخي» بحلول عام 2035.
وقال المتحدث باسم السياسة البيئية ينس رويفر الأربعاء، عقب قرار مجلس المدينة «إنه هدف طموح للغاية، لكننا تلقينا رسالة واضحة من المجتمع العلمي بأن الهدف الحالي، وهو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، غير كاف». وتعتزم إدارة المدينة وضع تدابير ملموسة بحلول منتصف عام 2020 لتحقيق الهدف في المهلة المحددة. ويشير مصطلح «محايد مناخياً» إلى الوصول إلى مستوى متوازن من الانبعاثات عن طريق موازنة كمية مقاسة من الكربون المنبعث بكمية مكافئة يتم عزلها أو إزالتها من الغلاف الجوي. ويعتبر إعلان «حالة الطوارئ المناخية» عملاً رمزياً تبناه نواب البرلمان البريطاني، ونواب البرلمان الأوروبي، وعدة مدن بالعالم.
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