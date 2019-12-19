«دايملر» تدفع 20 مليون دولار بسبب مخالفة قواعد استدعاء السيارات في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة صناعة السيارات الألمانية «دايملر»، على دفع ما يصل إلى 20 مليون دولار، كغرامة لمخالفة قواعد تنفيذ برنامج استدعاء مجموعة من سيارات مرسيدس لإصلاح عيوب فيها.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية أن الفرع الأمريكي لشركة «مرسيدس بنز»، التابعة لمجموعة «دايملر» وافقت على دفع 13 مليون دولار فوراً، في حين سيتم تأجيل الجزء الباقي من الغرامة انتظاراً لظهور أي مخالفات جديدة.

وقالت إدارة السلامة المرورية إنه ظهرت مشكلات لدى الشركة الألمانية في التوقيتات المناسبة لتنفيذ برنامج استدعاء السيارات، وكذلك قصور في إبلاغ أصحاب السيارات المعيبة بوجود عيوب فيها يمكن أن تؤثر في سلامتهم.

ونقلت وكالة «بلومبيرج»، عن جيمس أوينز القائم بأعمال مدير إدارة السلامة المرورية القول: إن «هذه القوانين حيوية لضمان قدرة إدارة السلامة المرورية على القيام بالرقابة، ونحن نتوقع من الشركات المصنعة الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الإدارة والعملاء في تنفيذ برامج الاستدعاء لوجود مشكلات تتعلق بالسلامة».

وكانت إدارة السلامة المرورية قد فحصت 101 عملية استدعاء سيارات خلال الفترة من 2016 إلى 2018. واكتشف المحققون أنه في بعض الحالات لم تلتزم الشركة بمهلة الستين يوماً لإخطار أصحاب السيارات بالمشكلة، وفشلت في نشر الوثائق المطلوبة على موقعها الإلكتروني، ولم تبلّغ إدارة السلامة المرورية بالمشكلة خلال الفترة المقررة وهي 5 أيام بعد اكتشاف المشكلة.

كما اكتشفت الإدارة أن صفحة «مرسيدس بنز»، على الإنترنت التي تسمح للعملاء باستخدام الرقم التسلسلي لسياراتهم من أجل معرفة إذا كان يشملها برنامج الاستدعاء لم تكن تعمل بصورة دائمة.