شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن حالة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الحرائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الأسترالية الخميس حالة الطوارئ لفترة سبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنه تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع. ووصفت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيريجيكليان الوضع بـ"الظروف المناخية الكارثية"،إذ تستعر في الولاية منذ أسابيع100 حريق نصفها لم يتم احتواؤها. كما أدت الحرائق إلى سحب من الدخان الخانق الكثيف التي تغطي سماء سيدني أكبر مدن أستراليا.

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