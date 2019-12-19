شكرا لقرائتكم خبر عن قطع خدمة الهاتف النقال في أنحاء من نيودلهي بأمر حكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند الخميس، أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون حول الجنسية مثير للجدل.

وقال متحدث باسم شركة «فودافون»: إن «الحكومة أصدرت أمراً يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي».

وأكدت شركة «أريتيل»، بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير أن شركة «جيو»، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات.

ومنعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي، غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون الذي تنقسم بشأنه المواقف في البلاد. ويسمح القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان الأسبوع الماضي بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.

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