السودانيون يحتفلون بمرور عام على ثورتهم التي أطاحت بالبشير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخرج السودانيون إلى الشوارع الخميس، احتفالاً بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في نيسان/إبريل الماضي بعد حكم استمر لمدة ثلاثين عاماً.

وفي بلدة عطبرة وسط السودان التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.

وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها «الساحة الخضراء» التي أعيدت تسميتها ب«ساحة الحرية»، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

وقال بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي إن «حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية طوال شهر كانون الأول/ديسمبر».

كانت التظاهرات اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 2018 في عطبرة إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين توسعت على إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم وأم درمان، ونتيجة لذلك أطاح الجيش بالبشير في شهر نيسان/إبريل.

وبعد عام من بدء الاحتجاجات، ما زال الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني أزمة بمعدل تضخم بلغ 60% وفق تقارير حكومية وضعف الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان نشر صباح الخميس باحتفال السودانيين بثورتهم وقالت: «الاحتفال يجسد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويمنحهم الأمل بمستقبل أفضل».

وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الانتقالية «بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين»، وتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.