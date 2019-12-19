ضربة «إسرائيلية» جديدة على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش «الإسرائيلي»، الخميس أنه شن ضربة في وقت مبكر صباحاً مستهدفاً ما قال إنه مصنع للأسلحة في قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» رداً على إطلاق صاروخ من القطاع. وقال في بيان له «ليلاً، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة. ورداً على ذلك، ضربت طائرات مقاتلة منشأة لحماس لتصنيع الأسلحة في شمال القطاع». ولم ترد معلومات فورية عن إصابات ناجمة عن إطلاق الصاروخ أو الضربة الجوية التي أعقبته.

وفي وقت لاحق الخميس أعلنت السلطات «الإسرائيلية» فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة.

وقالت الهيئة «الإسرائيلية» التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بالعمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية، إنه رداً على إطلاق الصاروخ الأخير «تم تقليص منطقة الصيد البحري في غزة إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر».