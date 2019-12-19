الخط دليل المكان في العالم الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصلت لليوم الثاني فعاليات ندوة «الخط العربي والعمارة الإسلامية» التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وذلك بحضور محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد.

في جلسة أدارها تاج السر حسن عضو هيئة تحرير مجلة حروف عربية، قدم. د. محمد حمزة إسماعيل الحداد ورقة بعنوان «الخط العربي على العمائر المصرية والإسلامية»، أكد فيها وجود طراز إسلامي عام للخط العربي تفرعت عنه عدة طرز محلية، حيث اتخذ كل قطر من الأقطار الإسلامية لنفسه سمات خاصة وشخصية مستقلة يتميز بها في قليل أو كثير عن بقية الأقطار الأخرى، ومن هذه الطرز: طراز الجزيرة العربية، والطراز العراقي والشامي والمصري والمغربي والأندلسي والفارسي..

وأشار الحداد أنه من خلال العمائر الأثرية الباقية بمصر عامة والقاهرة خاصة، يستدل على الأماكن والمواضع التي سجلت عليها النقوش الكتابية بعدة أنواع من الخط العربي، حيث تنوعت وتعددت داخل هذه العمائر وخارجها سواء على هيئة أشرطة كتابية تمتد بطول واجهة المبنى أو أعلى المدخل الرئيسي أو تشغل الواجهات الأربع المطلة على الصحن في العمائر الدينية، أو على هيئة لوحات رخامية أو حجرية تثبت إما بصدور المداخل، أو أعلى فتحة باب الدخول أو أعلى واجهة إيوان القبلة، أو مقدم الجامع المطل على الصحن، وأحياناً يقتصر النقش الكتابي على المدخل الرئيسي للمنشأة والمدخل الجانبي أو أحدهما.

وقدم خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة، نائب رئيس مجلة حروف عربية، ورقة حول «الخط العربي والعمارة الإسلامية في الأندلس»، أكد فيها أن الأندلس تعد أحد معاقل الخط العربي، وأن الخط الأندلسي خط مشرقي في أصله، ولكنه تطور في الأندلس إلى: الخط الكوفي الأندلسي، والخط القرطبي ذي الاستدارات والانحناءات، وخط الثلث الأندلسي. ورصد أثر الخط الأندلسي على الخط الإفريقي العربي من خلال المهاجرين الأندلسيين إلى شمال إفريقيا.

وأشار إلى أن ظهور الخط الأندلسي كان أحد مظاهر استقلال الأندلس الأموي عن المشرق العباسي، وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته: «وأما أهل الأندلس فانتشروا في الأقطار في عدوة المغرب وإفريقية وتعلقوا بأذيال الدولة فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه، ونسي خط القيروان والمهدية وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها».