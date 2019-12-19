«زايد للكتاب» تنظم ندوة حول التسامح في الثقافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب، يوم الأحد المقبل، ندوة فكرية حول التسامح في الثقافة والآداب والتاريخ، وذلك بفندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي.

تتضمن الندوة ثلاث جلسات بمشاركة نخبة من الكتاب الذين سيناقشون تجليات قيم التسامح في مجالات الأدب والفكر والتاريخ واللغة وغيرها.

تأتي الندوة في إطار حرص الجائزة على تعميق قيم الحوار وتقبّل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، وتجسيداً لأهمية قيمة التسامح التي وضع أسسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتكون دولة الإمارات جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة منفتحة تسودها المحبة والاحترام.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان «التسامح: المصطلح والمفهوم والتطور»، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة ضياء الكعبي، أستاذة السرديات والنقد الحديث المساعد بجامعة البحرين، والدكتور رضوان السيد، كاتب ومفكر لبناني، والدكتور عبدالله الغذامي، أكاديمي وناقد أدبي وثقافي، وأستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود، ويدير الجلسة الدكتور خليل الشيخ عضو الهيئة العلمية في الجائزة.

أمّا الجلسة الثانية فتحمل عنوان «التسامح في فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفكر غاندي»، يتحدث فيها تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات، والدكتور ذكر الرحمن، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي في الجامعة الإسلامية بالهند، والروائي والكاتب الفرنسي جيلبير سينيوه.

أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان «قيم التسامح في الشعر»، ويتحدث فيها الكاتب والباحث سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في الدائرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الخامس في المغرب، ومن العراق الدكتور علي جعفر العلاق، وتدير الجلسة الدكتورة .