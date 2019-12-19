شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 11 فلسطينيا واستدعت آخر، من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها .

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من الخليل و3 من جنين و7 من قرى رام الله، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط جامعة بيرزيت شمال رام الله، خلال مرور قوة عسكرية للاحتلال تجاه بلدتي كوبر وأبو شخيدم .

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وفي الأغوار، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية عين البيضاء، بالأغوار الشمالية، وفتشت منازل الفلسطينيين فيها.

وفي بيت لحم ، استدعت قوات الاحتلال، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.