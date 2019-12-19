شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: 50 ألف شخص فى طريقهم إلى تركيا قادمين من إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن 50 ألف شخص فى طريقهم إلى تركيا قادمين من إدلب فى شمال غرب سوريا، وانتقد الدول الإسلامية لعدم دعمها لخططه لإعادة توطين اللاجئين السوريين فى مناطق أخرى فى شمال سوريا. وقال أردوغان، الذى كان يتحدث فى ماليزيا، إن القوى العالمية تحرص على إرسال السلاح إلى سوريا أكثر من حرصها على دعم الخطط التركية لإقامة "منطقة آمنة" تعتزم أنقرة إعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها بعد تطهيرها من مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

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