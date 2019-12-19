شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وبلجيكا يؤكدان أهمية استمرار التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت جمهورية العراق ومملكة بلجيكا أهمِية استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة.

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وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان اليوم الخميس أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن ذلك جاء خلال لقاء سفير العراق في بروكسل صادق الركابي مع وكيلة وزارة الخارجيّة البلجيكية لشؤون العلاقات الثنائية أنيك فان كالستر، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لتطويرها في مختلف المجالات.

وشدد الجانبان على ضرورة المضي قدما في جولات المشاورات السياسية التي من المؤمل عقدها في بغداد خلال النصف الأول من 2020، كما تم استعرض عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك.