شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان اللبنانى يرشح حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلي الفرزلي، وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية إنه رشح الوزير السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء، مما يشير إلى موافقة حزب الله وحلفائه على الترشيح. ورشحت كتلة حزب الله النيابية حسان دياب لتشكيل حكومة لبنانية جديدة.

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