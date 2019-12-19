شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرئيس الجزائرى الجديد إلى قصر الأمم لحلف اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عبدالمجيد تبون الرئيس الجزائرى الجديد إلى قصر الأمم لحلف اليمين الدستورية.

ويؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 75 من الدستور، حتى يصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، حيث يتعهد خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على إستقلالها وسلامة اراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

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وتشمل مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.