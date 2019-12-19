شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: الرئيس عون لم يرشح اسم لمنصب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتى، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، إنه لم يرشح أى اسم لمنصب رئيس الوزراء.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مقتضب عقب لقاءه الرئيس اللبنانى، صباح اليوم الخميس، فى قصر بعبدا.

كانت توقعت مصادر سياسية رفيعة المستوى، ترشيح وزير التعليم اللبنانى السابق حسن دياب، لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، وهى خطوة من شأنها أن تدفع بمهندس مغمور إلى صدارة الجهود الرامية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.