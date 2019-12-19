شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب الكويتى معتنق اليهودية لـ"القبس": لا يمهنى سحب الجنسية منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الشاب الكويتى يوسف المهنا كما صدم الجميع بإعلان تحوله من الإسلام إلى اعتناق اليهودية، صدم صحيفة القبس حين سألته عن إمكانية سحب جنسيته في حال ذهابه إلى إسرائيل وإصراره على أفكاره ومعتقداته، بقوله: «لا يهمني سحب جنسيتي.. بل سيكون مصدر فخر لي".

وبحسب الصيحفة فإن المهنا، أو نفتالي بن يهودا وهو الاسم الجديد الذي أطلقه على نفسه، قال لـ القبس إنه لا يرغب بالعودة إلى الكويت من بريطانيا حيث يقيم حالياً، وإن ما أثير حول سحب جنسيته أمر لا يعنيه ولا يهمه، بل يعده مصدر فخر له.

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وأضاف أن رسالتي للشعب الكويتي أن يلتفت أكثر إلى الخطر الإيراني، وأن يضغط على الحكومة لتكريس أجهزتها المخابراتية لإيقاف مشروع النظام الإيراني بتطوير الأسلحة النووية، فهذا من مصلحة إقليم الشرق الأوسط.