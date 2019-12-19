شكرا لقرائتكم خبر عن تيار المستقبل بزعامة الحريرى لن يرشح أى شخص لرئاسة الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تليفزيون الجديد اللبناني إن تيار المستقبل الذى يتزعمه سعد الحريرى، لن يرشح أى شخص لرئاسة الحكومة خلال مشاورات رسمية فى قصر الرئاسة اليوم الخميس. وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى توقعت ترشيح وزير التعليم السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء بدعم من تيارات بينها جماعة حزب الله المدعومة من إيران. واستقال الحريري من رئاسة الحكومة يوم 29 أكتوبر بعد احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة. وسحب الحريري ترشيحه للمنصب الليلة الماضية.

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