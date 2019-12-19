شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة السياحة»: التأشيرة الموحدة مع الإمارات تقتصر على الزيارة قصيرة المدى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: إن التأشيرة الموحدة بين المملكة والإمارات ضمن مبادرة “خلوة عزم”، تقتصر على تأشيرة الزيارة قصيرة المدى.
ووفقاً لـ”الاقتصادية “، أوضحت الأميرة هيفاء، أن الدول التي سمح لها بالتأشيرة الإلكترونية في المملكة تختلف عن تلك الدول التي سمحت لها دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجانب الإماراتي يعمل حالياً على ربط المنصات والآلية الخاصة بالتأشيرة.
وأضافت أن إطلاق التأشيرة بشكل رسمي يحتاج لبعض الوقت لدراسة تفاصيل الموضوع من الناحية الفنية والتشريعية والتنظيمية.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري قد صرّح في وقت سابق بشأن التنسيق بين البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة، تُمكن أي زائر للإمارات من زيارة المملكة والعكس.
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