شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم احتساب أرباح الأسهم ضمن مجموع الدخل بـ«حساب المواطن»؟.. البرنامج يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج “حساب المواطن” أن أرباح الأسهم يجب الإفصاح عنها وإدراجها ضمن الدخل. وجاء توضيح البرنامج في رده عبر حسابه “خدمة المستفيدين” بموقع التواصل “تويتر”، حول مدى إلزامية الإفصاح عن أرباح الأسهم. وقال الحساب في رده: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

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