4 أكواب من هذا الشاي تكفي لتذويب الدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إذا كانت دهون البطن ناجمة عن احتباس الماء، قد يساعد نبات الهندباء على التخلص منها، والهندباء من النباتات الطبيعية المدرة للبول والتي تساعد أيضاً على تحسين وظيفة الكبد، كما وتساعد الهندباء على إخراج المياه المحتبسة والسموم من الجسم، خاصة تلك الموجودة في البطن والتي هي سبب انتفاخات البطن.



وجنباً إلى جنب مع توابل أخرى، تعمل الهندباء على تقليل دهون البطن الناجمة عن احتباس المياه.

المكونات:

1 جذر من الهندباء أو ملعقة كبيرة من مسحوق الهندباء

بضعة شرائح من الزنجبيل الطازج

حبة هيل

قطعة صغيرة من القرفة

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4 أو 5 أوراق من النعناع

كوب ونصف من الماء

ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل (اختياري)

الطريقة:

- ضعي كل المكونات في الماء، باستثناء العسل

- اغلي المزيج ما بين 5 و 10 دقائق

- صفي الشاي وأضيفي العسل

يمكن شرب ما بين 2 إلى 4 أكواب من هذا الشاي خلال النهار لفقدان دهون البطن.

تحذير: إذا كان لديك قنوات صفراوية مسدودة أو مشاكل في المرارة، تجنّبي تناول هذا الشاي بالهندباء واستشيري الطبيب.