شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعشاب لعلاج التهاب المفاصل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لكل من يعاني من مشاكل التهاب المفاصل، اليكم 10 أعشاب تساعدكم على محاربة هذه الآلالم الشائعة.



التهاب المفاصل (arthritis) هو التهاب يمكن ان يصيب الركبتين، مفاصل كف اليد، او قسما من العمود الفقري. النوعان الاكثر انتشارا من التهاب المفاصل هما: الفـصال العظمي (Osteoarthritis) والتهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis). الوجع والتيبس (قساوة – Hardness) في المفاصل – هي الاعراض الاساسية لالتهاب المفاصل.

انواع اقل انتشارا من التهاب المفاصل قد تكون نتيجة لمشاكل طبية اخرى، تصيب اجزاء اخرى من الجسم، مثل: مرض الذئبة (Lupus) الذي قد يصيب الكلى والرئتين والمفاصل، مرض الصداف (Psoriasis) الذي هو مرض جلدي بالاساس، يؤثر احيانا على المفاصل ايضا.

اعراض التهاب المفاصل الاكثر شيوعا تتعلق بنوع الالتهاب ويمكن ان تشمل:

-وجع

-تيبس

-انتفاخ

-احمرار

-هبوط في مدى الحركة.

بعض الانواع (المحددة) من التهابات المفاصل لها اعراض وعلامات تؤثر على اعضاء اخرى في الجسم. هذه الاعراض تشمل:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم

-التعب

-الطفح

-هبوط في الوزن

-مشاكل في التنفس

-جفاف في العينين والفم.

اسباب التهاب المفاصل

من الأسباب المعروفة والتي قد تؤدي للإصابة بالتهاب المفاصِل :

– احتكاك المفاصل وتلف الغضاريف الموجودة بينها بسبب ثقل الوزن حيث تعد السمنة المفرطة من أهم العوامل المسببة لإلتهاب المفاصل .

– كسور العظام .

– الاصابة بامراض المناعة الذاتية التي تتسبب بمهاجمة جهاز المناعة للعظام والمفاصل ومنها

- داء لايم و مرض لوبس

– الاصابة بالعدوى البكتيرية او الفيروسية.

– التقدم في السن

– طبيعة العمل التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة قد تزيد من فرصة حدوث التهاب المفاصل وفقا للدراسات الإحصائية الطبية الحديثة

10 اعشاب لعلاج التهاب المفاصل

علاج التهاب المفاصل

من الإجراءات العلاجية المتبعة للمرض :

– التخلص من الوزن الزائد يعد من الأمور الهامة والتي يجب على المريض الإلتزام بها

– العقاقير الدوائية المُسكنة للألم

– قد يصف الطبيب بعض مُضادة للالتهاب .

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– قد يلجأ الطبيب الى إجراء تدخل جراحي في بعض الأحيان

– اثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن العلاج الوظيفي والتأهيلي له فعاليه كبيرة في تخفيف حدة الأعراض

الأعشاب الفعالة لعلاج التهاب المفاصل :

1. الكركم :

لديه الكثير من خصائص تخفيف الألم . أنه يحتوي على الكركمين والمواد الكيميائية التي تقلل من الالتهاب وتبطئ تطور التهاب المفاصل . اتخاذ الكركم في شكل فيتامينات لتجربة فوائده الطبية الكاملة . ويمكن أيضا اخذ العشبة موضعيا لتخفيف الألم .

2. الزنجبيل :

الزنجبيل وقد استخدمت منذ آلاف السنين لعلاج الالتهاب . أنه يقلل من مستويات البروستاجلاندين في الجسم ، وتهدئة التهاب المفاصل . وقد كشف البحث أيضا أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الألم والالتهاب بشكل أكثر فعالية من العقاقير غير الستيرويدية . كما أنه يساعد على تخفيف الغثيان ومغص الحيض والصداع .

3. يوكوميا :

يستخدم الأطباء عشبة يوكوميا الصينية التقليدية لالم المفاصل ، يتم استخدامها لتعزيز العظام والأوتار والأربطة . تساعد يوكوميا أيضا على شفاء الأنسجة بعد الإصابة . أنها تحتوي على مركب يشجع على تطوير الكولاجين ، وهو جزء مهم من الأنسجة . تؤخذ يوكوميا أفضل في شكل فيتامينات . ينبغي للمرضى الذين يعانون من ضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول يوكوميا

4. جذر الأرقطيون :

جذور الأرقطيون ، هي عشبة معمرة عريضة الأوراق مع خصائص مضادة للالتهابات . جذر الأرقطيون هو متاح في شكل مسحوق ، يتم اخذ جذر الأرقطيون مرتين في اليوم لعلاج التهاب المفاصل

5. القراص :

نبات القراص فعال للغاية لعلاج جميع أنواع التهاب المفاصل والنقرس . له خصائص مضادة للالتهابات جنبا إلى جنب مع المواد الغذائية الموجود في هذا النبات ، ويساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل وبناء عظام قوية . يتم تطبيق نبات القراص على الجلد ، مما يعطي تأثير لاذع ، ويسبب تجاوز آلام التهاب المفاصل ، ويغطي أوراق نبات القراص مع الشعر الصغير ، التي لديه نسبة عالية من السيليكون . عندما تلامس طبقة الجلد الرقيقة ، الشعر يدخل الجلد مع المركبات ، هذه المركبات تساعد في تقليل الألم من خلال تحفيز الخلايا العصبية

6. الصفصاف :

الصفصاف هي واحدة من أقدم الأعشاب لالتهاب المفاصل ، وتستخدم خصوصا لعلاج الالتهاب ، والصفصاف يمضغ لتخفيف الألم . هو فعال جدا لعلاج الالام الخفيفة الى الحادة في الركبة ، والورك وآلام المفاصل ، يمكنك أن تأخذ قشرة الصفصاف في شكل الشاي أو فيتامين . جرعة زائدة من لحاء الصفصاف يمكن أن تسبب الطفح الجلدي والحساسية ، لذا كن حذرا حول الكمية التي تستهلكها

7. عرق السوس :

خلاصة العرقسوس ، تخفف الالتهابات . ويمنع انتاج الانزيمات المشاركة في العملية الالتهابية ، جذر عرق السوس هو متاح في محلات الاعشاب مجفف ، مسحوق ، وأقراص ، وكبسولات ، والمواد الهلامية

8. نبتة النقرس :

النقرس عشب يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات . كتل الليكوترين هي المادة التي تهاجم المفاصل في أمراض المناعة الذاتية . مستخلص النقرس هو فعال في خفض الألم وزيادة الوظيفة المشتركة في الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام . النقرس هو متاح في شكل أقراص وكريمات موضعية

9. عشبة مخلب القط :

مخلب القط هي عشبه مذهلة أخرى لالتهاب المفاصل التي يمكن استخدامها للحد من التهاب المفاصل المرتبطة بالتورم . أنها تقلل من مستويات حمض اليوريك في الدم ، وعلاج النقرس . يمكن أن تساعد أيضا مع ألم التهاب المفاصل والتورم . لا تستهلك مخلب القط إذا كنت تأخذ أدوية منع تجلط الدم

10. الكتان :

بذور الكتان هي واحدة من أفضل المصادر النباتية من أوميغا 3 (ALA) ، وهو أمر مهم جدا لنظام مناعة قوي لمحاربة الالتهابات ، محاولة اخذ ملعقتين من بذور الكتان أو زيت بذور الكتان في نظامك الغذائي اليومي . ولا تسخن أو تطهي بذور أو زيت الكتان