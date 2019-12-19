لن تصدق.. هذا ما يحدث لجسمكم عندما تمشون حفاة 5 دقائق!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن الناس قديما كانوا يمشون حفاة لقرون وقرون،لأن هناك الكثير من النقاط في قدمينا مرتبطة بأعضاء معينة في الجسم. فعندما نمشي حفاة، نحفز هذه النقاط ونحسّن وظائف أعضاء جسمنا.



تيار الطاقة في الجسم

تجري الطاقة في الجسم البشري عبر خطوط الطاقة (meridiens) بشكل شبيه بجريان الدم في الشرايين. تيار الطاقة المنتظم يعني أن أعضاءكم تحصل على كل الطاقة التي تحتاجها. عندما يكون أحد خطوط الطاقة مغلقاً، فهو يؤثر على العضو المرتبط به، وهذا ما يولّد الأمراض.

تقع أطراف هذه الخطوط في قدميكم. عندما تمشون حافين، أنتم تنشطون وتدلكون أعضاء جسمكم، بسبب تدفق الطاقة عبر خطوط الطاقة إلى كامل الجسم. إنه أفضل تدليك بطريقة الضغط.

التدليك بالضغط

إذا كنتم لا تستطيعون المشي حفاة، فإن التدليك بالضغط على الرجلين يساعد بشكل فعلي. دلكوا اليدين والقدمين كل صباح لكي تحسّنوا صحتكم وتزيدوا حيويتكم.

يحتاج هذا التدليك إلى ضغط متوسط. إذا كان هذا أسهل لكم، قوموا بالضغط على ميزان المطبخ، هذا يعادل ما بين 0,25 و 2 أو 3 كلغ.

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ركزوا على النقاط المؤلمة.

قد يبدو العلاج بالضغط خفيفاً، لكن فوائده أكثر من مدهشة.

التدليك بالضغط فعال جداً لمعالجة مشاكل الجيوب الأنفية، الضغط، سوء الهضم، فقدان الطاقة، الالتهابات المتكررة، قصور القلب، الخلل في الهورمونات...

التدليك بالضغط يعطي أعضاء جسمكم الطاقة التي تحتاجها لتعمل بكفاءة.

تواصلوا مع الأرض!

كما تعطينا الشمس الفيتامين D، كذلك تعطينا الأرض الطاقة التي نحتاجها.

الاحتكاك بالأرض يؤدي إلى تواصل مع المجال البيولوجي الكهربائي الطبيعي للأرض، ويجب أن نمشي حفاة حتى نجدد ونقوي هذا الارتباط.

كيف نمشي حفاة ؟

ابدأوا بالمشي حفاة لمدة 5 - 10 دقائق في اليوم. زيدوا هذا الوقت تدريجياً. في النهاية، لن تجدوا صعوبة في ممارسة هذه العادة.

سيغمركم فيض من المشاعر المجهولة بالنسبة لكم. لكن هذا يحدث نتيجة إعادة التواصل مع الطبيعة. استفيدوا من هذه المشاعر ومن الذكاء الطبيعي الذي سيتجلى فيكم.