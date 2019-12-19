مشروب سحري لحرق دهون .. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لعلّ منطقة البطن هي الأكثر خطورة حين يجري الحديث عن السمنة، لدى الرجال والنساء على السواء؛ ذلك أن عواملاً عدة تتحكّم في زيادة حجم هذه المنطقة وترهّلها كالحمل والتقدم في العمر والانتفاخات المزمنة وغيرها.



اليك وصفة سحرية ستخلّصكِ من دهون منطقة البطن، أثناء النوم.

كل ما عليكِ هو تطبيق التالي، وشرب الوصفة هذه قبل النوم بثلاث ساعات؛ ذلك أن للكيوي خصائص حرق السعرات الحرارية والدهون بطريقة طبيعية، كما أنه من أغنى المصادر الغذائية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

المقادير:

_ ثلاث حبات من الكيوي

_ حبة واحدة من الليمون

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_ نصف برتقالة

_ بعض من أوراق السبانخ

_ بعض من بذور الكتان

الطريقة:

اعصري البرتقال والليمون على حدة، ومن ثم قومي بتقطيع المكونات الأخرى ووضعها جميعاً في الخلاط الكهربائي.

أضيفي إليها عصير البرتقال والليمون

. لا تضيفي السكر

. إن رغبتِ بجعله أكثر حلاوة أضيفي ملعقة صغيرة فقط من العسل الطبيعي

. امزجي المكونات جيداً، واستمتعي بمشروب صحي وغني بالألياف.