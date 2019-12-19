صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة تمويل لتخفيف عبء الديون عن الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

مهد محمد علي

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على خطة تمويل ستساعد صندوق النقد الدولي على تغطية حصته من تخفيف عبء الديون عن الصومال.



وأضافت كريستالينا أن التمويل يشمل منح نقدية من الدول الأعضاء والموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي ، دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن حزمة التمويل. وسيتم استخدام هذه الأموال لتصفية المتأخرات المستحقة على الصومال إلى صندوق النقد الدولي.

ولدى الدولة الإفريقية حوالي 5 مليارات دولار من الديون الخارجية ، وهو ما يمثل حوالي 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والتي أعلن الصندوق أنها غير مستدامة.

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ورحب وزير المالية الصومالي ، عبد الرحمن دعالى بيله ، بالنبأ في منشور قائلا: "نحن ممتنون لجميع الشركاء لدعمهم المستمر في رحلتنا إلى إلغاء الديون، وسوف نسير مع الإصلاحات الاقتصادية"