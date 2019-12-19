مصر تبدأ الإنتاج من كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة البترول المصرية الخميس عن كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية باسم إيه إس إتش2 في منطقة أبو سنان، وبدأ الإنتاج منه بمعدل سبعة آلاف برميل من الزيت الخام وعشرة ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول، التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، من حفر بئر استكشافية ناجحة.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع النفط والغاز بمصر.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.