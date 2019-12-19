اخبار الخليج

مصر تبدأ الإنتاج من كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ الإنتاج من كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة البترول المصرية الخميس عن كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية باسم إيه إس إتش2 في منطقة أبو سنان، وبدأ الإنتاج منه بمعدل سبعة آلاف برميل من الزيت الخام وعشرة ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول، التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، من حفر بئر استكشافية ناجحة.
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع النفط والغاز بمصر.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تبدأ الإنتاج من كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا