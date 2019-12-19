بيان إطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة يباع بـ 8,8 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت المخطوطة الأصلية لنص البيان الذي أعده بيار دو كوبرتان عام 1892 لإطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة، في مزاد علني نظمته دار «سوذبيز» في نيويورك بسعر 8,8 مليون دولار، ما يشكل سعراً قياسياً لقطعة مرتبطة بعالم الرياضة، محققة بذلك سعراً أعلى بـ 9 مرات تقريباً من التقديرات الأولية لبيعها والتي لم تتجاوز المليون دولار.

كتبت الوثيقة باللغة الفرنسية، وتقع في 14 صفحة، ويفصّل فيها البارون دو كوبرتان رؤيته لإعادة إطلاق الألعاب الأولمبية التي عرفها العالم في زمن الإغريق لتصبح منافسة رياضية حديثة ودولية تحتفي بالتميز والروح الرياضية. وهي النسخة الوحيدة المعروفة لهذا النص الذي كان أساساً لخطاب ألقاه في باريس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1892 بمناسبة الذكرى الخامسة لاتحاد الجمعيات الفرنسية لألعاب القوى.

كانت الوثيقة قد اختفت على مدى عقود بعد وفاة دو كوبرتان العام 1937. وفي مطلع التسعينات عثر فرنسوا دامات، الشغوف ببيار دو كوبرتان على أثرها في سويسرا حيث كان يحتفظ بها شخص في خزنة.