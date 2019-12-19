حرارة قياسية وشتاء بدون ثلوج في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت في موسكو الأربعاء حرارة قياسية جديدة مع غياب للثلوج وهو أمر غير مألوف في هذه الفترة من السنة، ما يضطر سكان العاصمة الروسية إلى التخلي عن التزلج وارتياد حلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق.

وسجلت محطة للأرصاد الجوية في شمال موسكو حرارة بلغت 5.4 درجة مئوية، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء التدوين في السجلات.

وقال مركز فوبوس الذي يدون هذه القياسات «هو رقم قياسي جديد للحرارة في 18 كانون الأول/ديسمبر» ويتجاوز الحرارة المسجلة في العام 1886 والبالغة 5.3 درجة.

وعادة ما يغطي الثلج والجليد موسكو في كانون الأول/ديسمبر إلا أنه هذه السنة لم يسجل فيها سوى سماء ملبدة بالغيوم من دون تساقط للثلوج. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية ارتفاعاً في الحرارة حتى.

وقالت حديقة نبات في العاصمة الروسية إن زهور الثلج التي تعلن عادة مطلع الربيع، بدأت تزهر.

وأشارت حديقة النبات التابعة لجامعة موسكو على موقعها الإلكتروني «يخشى البستانيون أن تبدأ أشجار الكرز اليابانية بالإزهار قريباً».

في متنزه سكولنيكي الذي يرتاده الكثير من المتزلجين والمتزحلقين على الجليد والمعروف بحلباته الطبيعية في الهواء الطلق، اضطر مدرج التزلج المجهز بمدافع للثلج الاصطناعي إلى الإقفال بسبب الحرارة.

ونشر أحد سكان مدينة أومسك السيبيرية إعلاناً فكاهياً يقترح فيه «بيع الثلج» بسعر ألف روبل (14 يورو) للمتر المكعب من «الثلج الطبيعي».