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شاب سوري يقتل فتاة رفضت الزواج منه بقنبلة يدوية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الفتاة القتيلة (نقلا عن شبكة السويداء 24) أقدم شاب سوري على تنفيذ جريمة بشعة أدت إلى مصرعه ومقتل فتاة مراهقة بعد أن فجر قنبلة يدوية داخل منزل أسرة تلك الصبية المراهقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن شاباً يدعى رامي خالد حذيفة، أقدم على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل وليد صادق في بلدة الكفر بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأوضح موقع "شبكة السويداء 24" أن الشاب اليافع الذي يبلغ من العمر 19 عاما، كان قد عرض الزواج على الفتاة بيسان (17 عاما) مرات عدة، غير أن طلبه جوبه بالرفض من قبل عائلة الفتاة.

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 وأضاف الموقع أن رامي كان قد توجه إلى منزل بيسان مساء أمس الأربعاء، ودخله ثم فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل البيت.

ولاحقا، ذكر مصدر في مستشفى السويداء الوطني أن رامي وبيسان وصلا إلى المستشفى وقد فارقا الحياة إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة بيسان فدخلت مصابة بجروح متفاوتة، حيث نقلت إلى قسم العناية المشددة لإجراء الأسعافات اللازمة لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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