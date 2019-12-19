اكسترا نيوز: الحريرى يصل القصر الرئاسى فى بعبدا لتسمية رئيس جديد للحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري وصل القصر الرئاسي ببعبدا لتسمية رئيس جديد للحكومة يذكر أن الحريرى أعلن أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكدا " سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلب اللبنانيين بحكومة اختصاصيين (تكنوقراط) لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

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