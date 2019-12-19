شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: عبد المجيد تبون يؤدى اليوم اليمين كرئيس الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها أن عبد المجيد تبون يؤدى اليوم اليمين كرئيس الجزائر Advertisements يذكر أن مراسم التنصيب، تتضمن قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إكسترا نيوز: عبد المجيد تبون يؤدى اليوم اليمين كرئيس الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.