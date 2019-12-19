شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى أوروبى يهاجم اتفاق "السراج وأردوغان": ينتهك القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس البرلمان الأوروبى المنتمى لحركة خمس نجوم، فابيو ماسيمو كاستالدو، إن اتفاق حكومة الوفاق الليبية مع تركيا، يضر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، داعيا اياها بالتدخل.

وأضاف البرلمانى الأوروبى أن "بروتوكول الاتفاق الثنائي الموقع بين حكومة الوفاق الوطنى الليبي وتركيا، ينتهك القانون الدولى للبحار، ويخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة، كما أنه يتجاهل على وجه الخصوص، الحقوق المشروعة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مثل اليونان وقبرص، بشكل واضح ولا شك فيه"، حسبما ذكرت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف كاستالدو، وهو الموقع الأول على عريضة مشتركة من قبل 30 من أعضاء البرلمان الأوروبي "إننا ندعو الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إلى التدخل بشأن الإجراءات الملموسة التى يُعتزم اتخاذها للدفاع عن حقوق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى".

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وأشار البرلماني الأوروبي الى أن "على المفوضية الأوروبية أن تحيط علما بأن طبيعة الاتفاقية التركية الليبية ليست متسقة أو متوافقة مع وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى"، مضيفا "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء اقتراح أردوغان بالتدخل عسكريا فى ليبيا، ولا نجرؤ على التفكير بالعواقب المأساوية التى يمكن أن يؤدى إليها مثل هذا العمل الأحادي".

ونوه برلماني حركة خمس نجوم بأنه "أخيرًا، أود أن أذكركم بأن القضية الليبية كانت بالنسبة لبلادنا دائمًا ذات أهمية جوهرية، نظراً للعلاقة التاريخية بين الدولتين، وكذلك للدور الاستراتيجي الذى تلعبه ليبيا قبل كل شيء على مسرحي البحر المتوسط وبالنسبة لأوروبا بأسرها.