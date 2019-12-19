الجيش السوداني يعلن إغلاق الشوارع المؤدية للقيادة العامة الخميس

الخرطوم/الخليج 365

أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، اعتزامه إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم الخميس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، أطلعت عليه " الاناضول".

وتمر الخميس الذكرى الاولى للثورة السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر من العام الماضي، وبعد عدة أشهر نجحت في الإطاحة بالرئيس، عمر البشير(1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 إبريل عقب الاحتجاجات الشعبية التى عمت البلاد.

وقال البيان أنه "في إطار إتخاذ كافة الترتيبات الاحترازية لتعزيز الأمن للحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية، نطالب الجميع بالبعد عن المناطق العسكرية في كل الولايات ليوم الخميس".

وتابع "و نعلن أنه سيتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة، ويمتد الإغلاق ليشمل الطرق الفرعية المؤديه إلى شارع القيادة".

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وأكد أن "الجيش السوداني سيظل على عهده حارسًا أمينًا لاستقرار البلاد".

وأطلقت عدة أحزاب وهيئات دعوات للاحتفال بذكرى الثورة السودانية، ومن بينها تجمع المهنيين الذي يسير قطارا الخميس إلى مدينة عطبرة شمالا البلاد والتي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة للمشاركة في موكب "العدالة والقصاص للشهداء" الخميس تتوجه إلى وزارة العدل بالخرطوم.

فيما دعت بعض لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم للمشاركة في المواكب داخل أحياء العاصمة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.



وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.