مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة

غزة/الخليج 365-

شنت مقاتلات إسرائيلية، غارات على موقع فلسطيني، يقع شمالي مدينة غزة، فجر الخميس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، بالقطاع، أن المقاتلات أطلقت 7 صواريخ على "موقع"، شمالي مدينة غزة.

وتسبب الهجوم، بأضرار في المكان والمنازل المجاورة، وأصيب العديد من السكان بالهلع، جراء شدة الانفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح نشره على تويتر، إن مقاتلات الجيش، هاجمت موقعا "لإنتاج الأسلحة" يتبع لحركة حماس في شمال قطاع غزة، "رداً على إطلاق قذيفة من قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

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وأضاف إن حركة حماس "مسؤولة عن ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة".

وسبق أن أعلن الجيش، قبل حوالي 3 ساعات، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، قد اعترض، قذيفة واحدة، تم إطلاقها من قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القذيفة أُطلقت نحو مدينة سديروت، المحاذية للقطاع.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.



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