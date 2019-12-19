بالفيديو .. لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل

صحيفة الخليج الالكترونية وثّق مقطع فيديو متداول لحظة سرقة سيارة نقل، تركها صاحبها في وضع التشغيل، قيل إنها بالرياض. وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة السبت الماضي، أحد الأشخاص وهو يقف بجوار السيارة ويتلفت يمنةً ويسرة ومن ثم فتح بابها وقفز داخلها ليفر بها من الموقع.

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