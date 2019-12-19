ضبط عصابة بالرياض تُهرب الأموال للخارج

صحيفة الخليج الالكترونية تمكّنت شرطة منطقة الرياض من ضبط أفراد عصابة تختص بتهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة. وأفادت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، بأن العصابة ثبت تورطها في تهريب الأموال للخارج باستخدام طرق تهريب مبتكرة عبر تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول ووضع الأموال داخلها. وأوضحت المصادر أن الأجهزة نجحت من خلال كمين محكم في إسقاط المتورط الرئيسي بالقضية وبحوزته مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال، ليقود إلى ضبط بقية المتهمين.

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